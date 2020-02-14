وزيرة الدفاع الألمانية: برلين وضعت سقفاً زمنياً لتواجد قواتنا في العراق

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارنباور، الجمعة (14 شباط 2020)، إن برلمان بلادها وضع جدولاً زمنياً لتواجد القوات الألمانية في العراق.

وقالت كارنباور في مؤتمر صحفي لوزيري دفاع المانيا وامريكا على هامش اجتماع للتحالف الدولي، إن "المانيا تشارك بمحاربة داعش في العراق وسوريا وهذه العمليات تتم من تحالف الناتو في العراق".

وأضافت، أن "القوات الألمانية ستبقى في العراق، وانه لا يوجد فريق سيحل محل فريق آخر، وهذا جزء من صلاحيتنا"، لافتة إلى أن "البرلمان الألماني وضع جدولاً زمنياً لوجود قوات بلاده في العراق".

وأوضحت وزيرة الدفاع الألمانية، أن "بلادها تشارك في الحرب على داعش، وهذا يشكل الحرب الحقيقية لإنهاء دولة الخلافة المزعومة"، مبينة أن "بلادها تقوم أيضاً بتطوير القدرات القتالية للقوات العراقية"

وأشارت إلى أن "القيادات العسكرية في التحالف الدولي ستناقش تغيير المهام في عمليات محاربة داعش".