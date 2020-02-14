تفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها في الموصل بعملية استباقية

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (14 شباط 2020)، اختراق وتفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها في حمام العليل بالموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الداخلية في بيان إنه " خلال عملية نوعية استباقية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 75 في محافظة نينوى، من اختراق وتفكيك خلية ارهابية مكونة من ٧ عناصر في حمام العليل بالموصل".

وأضافت انها" ألقت القبض عليهم في تل الرمان بحمام العليل - الموصل وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".