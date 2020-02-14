رئيس كتلة بيارق الخير النيابية : محمد علاوي سيعلن كابينته الوزارة رسميا يوم الاحد المقبل

كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد عثمان الخالدي، عن قرب إكمال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي، إنه "تم إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، لافتاً إلى، أن "علاوي سيعلن عنها رسمياً الأحد المقبل".

وأوضح الخالدي، أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية".

وأشار إلى، أن "هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلّا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب"، مبيناً أن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة وسيعلن عنها الأحد المقبل".