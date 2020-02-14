نائب عن صادقون: القوى الشيعية قادرة على تمرير كابينة علاوي بالاغلبية

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، فاضل الفتلاوي، الجمعة (14 شباط 2020)، ان الكتل الشيعية داخل مجلس النواب، قادرة على تمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بالأغلبية، لافتا الى ان هذا الخيار ستكون له تبعات خطيرة.

وقال الفتلاوي، في حديث صحفي إنه "على الرغم من قدرتنا على تمرير الكابينة بالأغلبية، لكننا لن نذهب او نفكر حتى الان بهذا الخيار، لان التبعات السياسية له ستكون كبيرة".

واضاف نحن "نأمل عن تخلي بعض القوى السنية والكردية عن استحقاقاتها من اجل تشكيل حكومة قوية ومستقلة تلبي طموح الشارع العراقي".