العمليات المشتركة تعلن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات ابطال العراق

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات ابطال العراق.

وقالت القيادة في بيان مقتضب ان "المرحلة الأولى من عمليات ابطال العراق انتهت بعدما حققت اهدافها المرسومة".

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الاربعاء، عن انطلاق عملية ابطال العراق لتطهير الانبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الاردنية من "داعش"، الارهابي فيما نوهت الى ان طائرات F_16 وأنواع اخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقًا لمتطلبات العملية.