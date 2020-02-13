الخارجية :تم تعيين 90 شخص في الوزارة بينهم متظاهرون من ذوي الشهادات العليا

اعلنت وزارة الخارجية عن صدور أوامر تعيين ٩٠ شخصا في الوزارة جميعهم من حملة الشهادات العليا من الاختصاصات المتعلقة في الخدمة الخارجية.

وقد جاءت هذه التعيينات بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٧٣) لسنة ٢٠١٩ الذي تضمن قيام الوزارات كافة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من احكام تنفيذ قانون الموازنة، ولسنة ٢٠١٩ فقط.

ونقلت الوزارة في بيان لقد تنوعت الاسماء المعلن عنها بين المتظاهرين، وذوي الشهداء، واصحاب العقود في الوزارة، والمكونات العراقية الكريمة من المحافظات العراقية كافة من الذين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه في الفروع التي لها علاقة مباشرة بالخدمة الخارجية.

وقد صدرت اوامر التعيين بعد اجراء المقابلات للمتقدمين، وفرز المؤهلين منهم من قبل لجنة عليا في الوزارة امتاز عملها بالشفافية والحرفية العالية.