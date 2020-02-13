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الكعبي يوعز بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاث لجان نيابية بشأن تعيينات الخارجية


وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس، تساؤلا شفهيا بخصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخرا من وزارة الخارجية، فيما اوعز بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاث لجان نيابية بشأن تعيينات الخارجية.

وقال مكتب الكعبي في بيان ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وجه تساؤلا شفهيا بخصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخرا من وزارة الخارجية"،

مبينا ان "الامر لم يتضمن اصحاب الشهادات العليا من الاختصاص في كلية العلوم السياسية والقانون و الاخرى القريبة ، في الوقت التي تكون فيه الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم، ولم يتضمن ايضا اصحاب العقود الذين مضوا سنوات في الخدمة ولم يجرى تثبيتهم لغاية الان ".

ودعا الكعبي "وزارة الخارجية الى اعلامه عن الاجراءات التي سبقت اعلان التعيينات واصدار الامر الوزاري وتحديد الاختصاصات التي جرى تضمينها فيه، آملآ على ان تتم الاجابة على ماورد خلال الاسبوع المقبل ".

واوعز الكعبي بـ"تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية النيابية بشأن موضوع التعيينات"، مشددا على ان "اي امر تعيين يصدر دون النظر او اعطاء فيه الاولوية لاصحاب الشهادات العليا والاختصاص وتثبيت العقود سيكون فيه اكثر من علامة استفهام".

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الكعبي يوعز بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاث لجان نيابية بشأن تعيينات الخارجية
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