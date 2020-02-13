القضاء: الحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان انتحل صفة مفتش عام وزارة المالية

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لمدان انتحل صفة مفتش عام وزارة المالية.

وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان ، إن "المدان راجع مصرف الرافدين الفرع الرئيسي للحصول على سلفة تجارية وابرز هوية (باج) وادعى انه مفتش عام وزارة المالية".

وأشار البيان، إلى أن "المحكمة وجدت كل الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانة المدان وفقا لاحكام المادة للقرار المرقم 160/ اولا / 1 لسنة 1983 المعدل".