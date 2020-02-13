السجن سبع سنوات لموظف تلاعب بأوليات عقار للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن صدور حكم بالسجن سبع سنوات لموظف تلاعب بأوليات عقار للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "مدانا اعترف بتلاعبه بالكشف الخاص باحد العقارات في منطقة النهروان من خلال تغييره لجنس وصنف العقار"، مبينا انه "نتيجة لهذا التلاعب قام مصرف الرشيد بصرف مبلغ 10 مليارات دينار لصاحب العقار ".

وأضاف ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن 7 سنوات وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات".