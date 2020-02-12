المتحدث باسمه يكشف حقيقة إقالة قائد لواء 30 في الحشد الشعبي من منصبه

نفى المتحدث باسم لواء 30 في الحشد الشعبي سعد القدو، الأربعاء (12 شباط 2020)، صدور أوامر بإعفاء قائد اللواء وعد القدو من منصبه من قبل هيئة الحشد الشعبي.

وقال القدو في حديث صحفي، إن " خبر إقالة قائد لواء 30 في الحشد الشعبي غير صحيح إطلاقاً"، مبيناً أن "هذه الشائعات يبثها الإعلام الكردي وبعض شيوخ العشائر الذين يسكنون في إقليم كردستان وهم يعلنون معاداتهم للواء ليلاً ونهاراً".

وأضاف، أن "وعد القدو يمارس عمله وهو يتعاون مع أهالي المنطقة ويتمتع بمقبولية من جميع سكان محافظة نينوى ولا صحة لهذه الأخبار إطلاقا والهدف من إطلاقها هو لتحقيق غايات سياسية للحزب الديمقراطي".

وكانت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت أخبارا تفيد بإقالة القدو من منصبه.