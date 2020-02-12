القبض على ’’طبيب مزور’’ وغلق ثلاث صيدليات ’’وهمية’’ في بغداد

أعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، غلق ثلاث صيدليات ’’وهمية’’، والقبض على شخص ينتحل صفة ’’طبيب اسنان’’، في عدد من مناطق بغداد.

فقد أعلنت الدائرة، في بيان "غلق ثلاث صيدليات وهمية تم ضبطها داخل شقق مجمع بسماية السكني"، مبينة ان "عملية الغلق تمت بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة مع التحفظ على الادوية والموجودات والقبض على القائمين على تلك الصيدليات غير المجازة وفق اوامر قضائية حفاظا على الامن الصحي وتوفير الدواء الامن والفعال للمواطنين الكرام".

كما وأعلنت الدائرة، "غلق عيادة لطب الاسنان غير مجازة في منطقة العامرية وسط العاصمة بغداد، فيما تم القاء القبض على شخص ينتحل صفة طبيب اسنان يدير العيادة وفق أوامر قضائية مع التحفظ على الموجودات ".