رئاسة الجمهورية: لم نصدر عفواً رئاسياً عن شخصيات رياضية

نفت رئاسة الجمهورية، الاربعاء، صدور عفو رئاسي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح عن شخصيات رياضية.

وقال المكتب الاعلامي للرئاسة في بيان ، "ننفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن اصدار رئيس الجمهورية برهم صالح عفواً رئاسياً عن شخصيات رياضية".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يؤكد المكتب الإعلامي عدم صحة تلك التقارير كونها لا تمت للحقيقة بصلة، فاننا ندعو وسائل الإعلام الى الالتزام بالمهنية والتحلي بالموضوعية والدقة في نشر الاخبار، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وكان مصدر في اتحاد الكرة افاد، اليوم الاربعاء، بأن رئاسة الجمهورية اصدرت مرسوماً جمهورياً بإطلاق سراح مسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد سجنهم بشأن قضية تزوير أوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال.