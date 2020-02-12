عصابات الجوكر اللقيطة تحاول إعادة إغلاق جسر السنك

افاد مراسل وكالة انباء براثا ان عصابات الجوكر اللقيطة أغلقت الطرق المؤدية إلى جسر السنك ويحاولون إغلاق الجسر.

وقال مراسلنا ان هذه العصابات اللقيطة أغلقت الطرق المؤدية إلى جسر السنك وسط العاصمة بغداد، وسط محاولات لإغلاق الجسر".

وأضاف ، أن "عناص قوات مكافحة الشغب منتشرون على جسر السنك".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح جسر السنك وعدد من الطرق وسط العاصمة بالتعاون مع أمانة بغداد و"المتظاهرين السلميين".