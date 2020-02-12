عمليات بغداد: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس وسائل العنف والحرق وقطع الطرق

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، أن عملية إعادة فتح الطرق وسط العاصمة تمت بالتعاون مع المتظاهرين السلميين، وفيما دعت المتظاهرين السلميين إلى عدم "الاندفاع" خارج ساحة التظاهر المحددة والمؤمنة، أكدت أنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس "وسائل العنف والحرق وقطع الطرق".

وقالت القيادة في بيان إنه "بعد تحديد منطقة التظاهر داخل ساحة التحرير بالتعاون مع المتظاهرين السلميين، تم افتتاح جسر السنك والخلاني وشارع الرشيد باتجاه شارع ابي نؤاس وساحة الوثبة والشوارع المحيطة بها بجهود مشتركة من قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد والمتظاهرين السلميين ورفع الكتل الكونكريتية كافة،وتنظيف الشوارع وعودة الحياة الى طبيعتها وحركة العجلات والمواطنين".

ودعت القيادة "المتظاهرين السلميين كافة لعدم الاندفاع خارج ساحة التظاهر المحددة والمؤمنة، مؤكدةً أنها "ستتخذ الاجراءات القانونية وفق القوانين النافذة بحق من يمارس وسائل العنف والحرق وقطع الطرق التي تهدد مصالح الناس ووظائف المجتمع كافة".