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الاعرجي: عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بترك منصبه لرئيس الجمهورية بعد 30 يوما


كشف ‏‏‏‏‏‏نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الاربعاء، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بعدم بقائه في المنصب "دقيقة واحدة" بعد 30 يوما، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيحل محله وفق الدستور.

وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، "بعد أن إلتقى يوم أمس رئيس الوزراء المكلف بالمستقيل، أبلغ الثاني الكتل السياسية بأنه لن يستمر في منصبه ولو لدقيقة واحدة بعد مرور ٣٠ يوماً من تأريخ التكليف".

واضاف الاعرجي، أنه "بذلك يحل رئيس الجمهورية محله وفقاً للمادة ٨١ من الدستور"، معتبرا أن "هذه وسيلةٌ للضغط على تلك الكتل لقبول منهجية علاوي بالإصلاح".

وبحث رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، يوم امس الثلاثاء مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي جهود تشكيل الحكومة.

وجاء في بيان لمكتب عبد المهدي انه "جرى التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة والتأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الاسراع بإختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة".

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