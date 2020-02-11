رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية يكشف موعد التصويت على الكابينة الوزارية

كشف رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي، الثلاثاء، عن موعد التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الخالدي في حديث صحفي إن "يوم الأحد المقبل، سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية".

وأضاف ان "الكابينة لم تتضمن تدوير اي أسم من وزراء الحكومة المستقيلة"، مؤكداً ان "جميع الأسماء من المستقلين بعيداً عن الاحزاب".

وأشار الخالدي الى أن "اكثر من 220 نائباً ابدوا استعدادهم لحضور جلسة التصويت".