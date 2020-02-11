الفياض في أربعينية الشهداء : ما حدث جريمة بحق سيادة العراق ومنفذها تعوزه الحكمة

قال رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء (11 شباط 2020)، إن ما حدث من عملية اغتيال لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد أبو مهدي المهندس، هو جريمة بحق سيادة العراق، فيما وصف "منفذها"، وهو الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "تعوزها الحكمة".

وقال الفياض خلال حفل تأبيني بذكرى أربعينية الشهيدين المهندس وسليماني، إن "حادثة الاغتيال التي استهدفت المهندس وسليماني هزت العراق والعراقيين".

وأضاف، "الأشرار لم يدركوا الوعي عندما قاموا باغتيال المهندس وسليماني قرب مطار بغداد الدولي، باستهداف موكبهم بالصواريخ".

وبين الفياض، "الأشرار لم يدركوا الوعي عندما قاموا باغتيال المهندس وسليماني قرب مطار بغداد الدولي، باستهداف موكبهم بالصوريخ".

وأوضح الفياض، أنه "رغم الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدها العراق، ومع طلب الاصلاح، لم يذهل الشعب العراق بالجريمة التي ارتكبت بحق العراق وسيادته".

وتابع: "المرجعية الدينية قالت كلمتها بشأن استهداف القادة الشهداء قرب مطار بغداد"، مبيناً أن "المرجعية كانت داعمة لمسيرة القادة في معركة الإرهاب"