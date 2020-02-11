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جامع براثا يقيم مهرجانا تأبينيا لمناسبة ذكرى اربعينية امراء الجهاد والانتصار الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس


احتفاءً بذكرى أربعين أمراء الجهاد وقادة الانتصار وسادة الشهداء الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما رحمهم الله يقيم رفاق درب الجهاد مهرجاناً تأبينياً بمشاركة بعض من المجاهدين ونخبة من شعراء الحشد والشهادة السيد عبد الخالق المحنة والشاعر ناظم الحاشي والشاعر محمد الأعاجيبي والمهوال عدي الكعبي والشاعر محسن الجوراني والشاعر علي اللامي 

وذلك في الساعة الثالثة من عصر يوم السبت ٢٠٢٠/٢/١٥ في جامع براثا 

الدعوة عامة للجميع 

يوجد مكان مخصص للنساء

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