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تحقيق الكوت تصدق اعترافات متهم بحيازة 3 كغم من "الكريستال"‏


صدقت محكمة تحقيق الكوت المختصة بقضايا المخدرات، الثلاثاء، أقوال متهم بجرائم المتاجرة ‏وتعاطي المواد المخدرة.‏

وقال المركز الإعلامي لمركز القضاء الأعلى في بيان إن "متهماً ألقي القبض عليه ‏بحوزته 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال وضبط إلى جانبها مجموعة من الانبوبات ‏الزجاجية التي تستخدم لغرض التعاطي، مع مقياس للوزن".‏

وأشار البيان إلى أن "المتهم اعتراف أمام قاضي التحقيق ببيع تلك المواد على مجموعة ‏من المتهمين في مناطق متفرقة من مدينة الكوت".

وأضاف، أن "المحكمة صدقت أقوال المتهم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية ‏وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وهي بصدد إحالته ‏إلى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".‏

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تحقيق الكوت تصدق اعترافات متهم بحيازة 3 كغم من "الكريستال"‏
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