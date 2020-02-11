تحقيق الكوت تصدق اعترافات متهم بحيازة 3 كغم من "الكريستال"‏

صدقت محكمة تحقيق الكوت المختصة بقضايا المخدرات، الثلاثاء، أقوال متهم بجرائم المتاجرة وتعاطي المواد المخدرة.
وقال المركز الإعلامي لمركز القضاء الأعلى في بيان إن "متهماً ألقي القبض عليه بحوزته 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال وضبط إلى جانبها مجموعة من الانبوبات الزجاجية التي تستخدم لغرض التعاطي، مع مقياس للوزن".
وأشار البيان إلى أن "المتهم اعتراف أمام قاضي التحقيق ببيع تلك المواد على مجموعة من المتهمين في مناطق متفرقة من مدينة الكوت".
وأضاف، أن "المحكمة صدقت أقوال المتهم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وهي بصدد إحالته إلى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".
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