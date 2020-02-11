الأعرجي: ‏الإنتخابات المبكّرة كذبة ومن صدّقها لا عقل له

وصف ‏‏‏‏‏نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الثلاثاء، الوعود باجراء "انتخابات مبكرة" بانها "كذبة"، عادا من يصدق تلك الوعود "لاعقل له".

وقال الاعرجي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن ‏الإنتخابات المبكّرة كذبة ومن صدّقها لا عقل له".

واضاف أن "بعض الكتل السياسيّة استغلتها كمادة إعلامية للمتاجرة بها بعدما كانت مطلباً شعبياً ومرجعياً!.".

وكانت المرجعية الدينية العليا طالبت الكتل السياسية بالعمل على تحديد موعد لاجراء انتخابات عامة "مبكرة"، عادة اياه "الكفيل بإنهاء حالة الانقسام التي يعيشها البلد"، وهو المطلب الذي ينادي به المحتجون.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بالتهئية لاجراء انتخابات مبكرة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة.

ومن المفترض أن يقدم علاوي -وهو وزير سابق وجرت تسميته رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه القوى السياسية- تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس/آذار المقبل للتصويت عليها وفق مقتضيات الدستور.