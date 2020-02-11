عبد المهدي وعلاوي يبحثان جهود تشكيل الحكومة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، تطورات الأوضاع في العراق والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"،

وأضاف البيان، أنه "جرى التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة والتأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الاسراع بإختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة".