المحكمة الاتحادية تطلق اجراءات اقامة الدعوى الدستورية

أطلقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بيانات تتضمن إجراءات إقامة الدعوى أمامها، مشددة على أن ذلك يأتي ضمن جهود إشاعة الثقافة الدستورية والقانونية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك،له إن "المحكمة الاتحادية العليا أطلقت بيانات لإقامة الدعوى الدستورية أمامها على موقعها الإلكتروني (www.iraqfsc.iq) وضمن بوابة (عن المحكمة)".

وأضاف الساموك، أن "البيانات التي تحمل عنوان (إجراءات إقامة الدعاوى) توضّح آليات إقامة الدعوى الدستورية بداية من تسجيلها مروراً بعملية التبليغات وصولاً إلى كيفية تسلم الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار، إلى أن "نشر هذه الإجراءات يأتي ضمن جهود المحكمة الاتحادية العليا في إشاعة الثقافة الدستورية والقانونية ولتمكين الجميع من ممارسة حقوقهم التي نصّ الدستور عليها بصرف النظر عن مواقعهم، وللاطلاع على عمل المحكمة بشكل مباشر وعبر النافذة الإلكترونية".