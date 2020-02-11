الأخبار

بيان من مفوضية الانتخابات: نسعى لاعادة ثقة الجمهور بنا


اصدرت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، بيانا بشأن ما بحثته في اجتماعها الاخير، فيما اكدت سعيها لاعادة ثقة الجمهور بها.

وقالت الهيئة في بيان  ان "المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة أعيد هيكليتها بموجب قانون رقم (31) لسنة 2019 الذي تم فيه إختيار أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين ضمانا النزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة ودعم ركائز الديمقراطية في العراق".

واضاف ان "المجلس اجتمع في جلسته الاولى التي عقدت في 13 كانون الثاني الماضي، لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المفوضين والمقرر ورئيس الادارة الانتخابية"، مبينة انه "عقد عدد من الاجتماعات لاتخاذ السبل التطبيق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال إعداد نظام داخلي وهيكلي للمفوضية بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير أداء العاملين فيها إستعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل في مختلف مراحله بدءا من مرحلة تحديث سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية وصولا الى صندوق الاقتراع".

واكدت "سعيها الى إعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية من خلال الاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح إنتخابي وتعزيز الحيادية والشفافية والنزاهة والدقة استجابة المتطلبات وآمال المواطنين، لأن المجلس الجديد الذي شكل بموجب القانون على يقين بان الاصلاح الانتخابي لايظهر جلية الى العيان إلا من خلال جهاز إداري جديد بنظام داخلي رصين وهيكلية إدارية جديدة تمكن الادارة الانتخابية من تقديم خدماتها من خلاله وإدخال استراتيجيات جديدة في العمل التعديل إجراءاتها و وسائلها الفنية من أجل النهوض بمسؤولياتها القانونية وتقديم عملها بنزاهة وكفاءة وبما يصب في مصلحة المواطن عامة وجمهور الناخبين خاصة".

وتابعت الهيئة ان "مجلس المفوضين يؤكد على إلتزامه بكل ما من شأنه أن يعيد الثقة بالعملية الانتخابية وتحقيق أعلى نسبة ممكنه للمشاركة في الانتخابات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التخطيط يعلن عن المصادقة النهائية على مشروع مدينة الحبانية الجديدة
اغتيال مسؤول فضائية الرشيد في بغداد
عبد المهدي وعلاوي يبحثان جهود تشكيل الحكومة
المحكمة الاتحادية تطلق اجراءات اقامة الدعوى الدستورية
بيان من مفوضية الانتخابات: نسعى لاعادة ثقة الجمهور بنا
النزاهة تضبط مسؤولاً في هيئة الآثار والتراث متلبساً بالرشوة
العراق على موعد مع ظاهرة فريدة الليلة
النزاهة تحبط محاولة تهريب سيارات وتضبط أوليات مفراس في البصرة
النائب حسن سالم : فرق مكافحة الدوام جزء من مشروع داعش وتتلقى الأوامر من السفارة الأميركية
الاعرجي : علاوي يستحق رئاسة الحكومة لكن طريقة تكليفه غير دستورية ومصطفى الكاظمي كان مرشح الصدر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
فيسبوك