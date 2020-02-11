النزاهة تحبط محاولة تهريب سيارات وتضبط أوليات مفراس في البصرة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبطها سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية، في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الدائرة في بيان إن "ملاكات مديرية تحقيق البصرة قامت بتنفيذ عملية ضبط في ميناء أم قصر الشمالي"،

مبينة أن "فريق عمل المديرية الذي انتقل للميناء تمكن من ضبط (6) حاويات تحتوي على (24) سيارة دون الموديل معدة للتهريب وممنوعا دخولها للبلاد، وأن المستورد كان يروم إدخالها على أنها مواد منزلية".

وأضافت، أن "ملاكات المديرية تمكنت في عملية أخرى من ضبط جهاز مفراس أميركي المنشأ في مستشفى البصرة التعليمي، عاطل عن العمل منذ شهر تشرين الثاني من عام 2019، ولم يتم تصليحه من قبل الشركة المجهزة"،

موضحة أن "العقد الذي أبرمته وزارة الصحة مع الشركة ينص على قيامها بإصلاح الأعطال التي تطرأ على الجهاز لمدة خمس سنوات من تاريخ التعاقد، علما أن هذا الأمر في غاية الأهمية؛ كونه جهاز المفراس الوحيد الذي يعمل في المستشفى".

وأشارت الدائرة، إلى أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بناء على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".