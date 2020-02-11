النائب حسن سالم : فرق مكافحة الدوام جزء من مشروع داعش وتتلقى الأوامر من السفارة الأميركية

قال النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الثلاثاء، إن ما تسمى بـ"فرق مكافحة الدوام" هي جزء من "مشروع داعش الإرهابي"، معتبراً أنها "تتلقى الأوامر" من السفارة الأميركية للقيام بـ"أعمال تخريب".

وذكر سالم في بيان أن "هذه الفرق المنحرفة تتلقى الأوامر من السفارة الأميركية لتقوم بالأعمال التخريبية وتعطيل المؤسسات التعليمية وهي بعيدة كل البعد عن التظاهرات السلمية، وتُدعم وتُمول بالأموال الخليجية كالسعودية والإمارات".

وأضاف سالم في بيانه، أن "هذه الفرق تقوم بأعمال إرهابية مشابهة لأعمال عصابات داعش بل هي جزء لا يتجزأ من مشروع داعش الإرهابي"، مشيراً غلى أن "هذا يتطلب من الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية أن تعاقبهم وفق المادة 4 إرهاب".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قال، في سياق بيان صدر أمس الاثنين، إن "عصابات بما يسمى مكافحة الدوام وصلوا لمرحلة لا يمكن السكوت او التغاضي عنها مطلقا فهم والارهاب المتمثل بداعش باتوا وجهان لعملة واحدة بعد اصرارهم و محاولاتهم الخبيثة لتجهيل المجتمع و منع نشر التعليم و الثقافة".