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الاعرجي : علاوي يستحق رئاسة الحكومة لكن طريقة تكليفه غير دستورية ومصطفى الكاظمي كان مرشح الصدر


رأى رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، الاثنين، ان المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي شخصية تستحق تولي منصب رئاسة مجلس الوزراء لكن طريقة تكليفه من قبل رئيس الجمهورية كانت غير دستورية.

وقال الاعرجي في حديث لـفضائية "العهد"، ان "محمد علاوي شخصية محترمة لكن طريقة تكليفه ليست دستورية، و هو يستحق رئاسة الوزراء لكن مسارات تكليفه القانونية كانت خاطئة".

واضاف ان "المرشح لرئاسة الحكومة اسعد العيداني كان ضحية النفاق السياسي، ومصطفى الكاظمي كان مرشح السيد مقتدى  الصدر والاقرب له ".

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