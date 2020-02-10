الكعبي : عصابات مكافحة الدوام وداعش وجهان لعملة واحدة

استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي “بأشد العبارات” ، اغلاق عدد من الجامعات بمحافظة ذي قار من قبل مايسمى بفريق مكافحة الدوام واعتداءاتهم المتكررة على طلبة الكليات ،

مطالبا القوات الامنية بمختلف صنوفها للتحرك الفوري لاعتقال هذه العصابات ووضع حد لهذا الاستهتار والفلتان الحاصل .

واكد الكعبي في بيان اليوم الاثنين “ان عصابات بما يسمى مكافحة الدوام وصلوا لمرحلة لا يمكن السكوت او التغاضي عنها مطلقا فهم والارهاب المتمثل بداعش باتوا وجهان لعملة واحدة بعد اصرارهم و محاولاتهم الخبيثة لتجهيل المجتمع و منع نشر التعليم و الثقافة”.

ودعا “شيوخ العشائر الاصيلة لاخذ دورهم في التعاون مع القوات الامنية في التصدي لكل مظاهر الترويع والترهيب والتخريب والحرق والتعدي على طلبة وطالبات الجامعات”.

وابدى اسفه “لتواجد هذه العصابات المنفلتة وسط محافظتنا العزيزة ذي قار مهد الحضارات و مدينة العلم و الادباء والشعراء والثقافة والمثقفين والفنانيين والاطباء”.

وشدد الكعبي على ” ان ما حدث اليوم لا يمكن ان يمر دون معاقبة الفاعلين فورا “.