النائب نعيم العبودي : من يغلق الجامعات والمدارس جماعات تخريبية ويجب على القوات الأمنية التصدي لها

وصف عضو كتلة صادقون النائب نعيم العبودي، الاثنين (10 شباط 2020)، مغلقي الجامعات والمدارس بـ "الجماعات التخريبية"، فيما دعا القوات الأمنية الى التصدي لهم.

وذكر العبودي في تغريدة له على تويتر، "لا يوجد وصف للمجاميع التي تغلق الجامعات والمدارس بالتهديد سوى إنها مجاميع تخريبية وليس لها أي علاقة بأي إحتجاج سلمي".

وأضاف، أنه "لا بد للأجهزة الأمنية التصدي لهذه الزمر التي تعبث بأمن محافظاتنا، وعلى عشائرنا الكريمة وشبابنا الواعي مؤازرة قواتنا الأمنية لبسط الأمن والقانون".