خبير سياسي: الحلبوسي فشل بادارة البرلمان ومعالجة الازمة .. قام بتسويف مطالب المتظاهرين

اعتبر الخبير السياسي والقانوني امير الدعمي، اليوم الاثنين، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فشل بشكل كبير في ادارة البرلمان ومعالجة الازمة الحالية في العراق، مشيرا الى انه قام بتسويف مطالب المتظاهرين.

وقال الدعمي، لــ"الاخبارية": ان "الحلبوسي والبرلمان عموما اثبت فشله الذريع في ادارة دفة الازمة، بل هو سبب من اسباب الازمة في العراق اليوم، لعدم وجود خارطة طريق لعمله رغم ان البرلمان في كل دول العالم يعتبر المطبخ السياسي، لكن مطبخنا السياسي يعاني من سوء ادارة وتعطيل للقوانين المهمة".

واضاف: ان "رئيس البرلمان لم يكن اهل لرئاسة البيت التشريعي، تنقصه الخبرة و الادارة وكثير من الامور وهذه هي نتيجة المحاصصة الحزبية التي تأتي بشخصيات غير قادرة على العبور بالبلد الى طريق امن"، مؤكدا ان"الحلبوسي قام بتسويف كثير من مطالب التظاهرات ووعد بكثير من الوعود ولم يفي بأي منها، لذلك فان البرلمان يعتبر حجر عثرة في طريق الاصلاح نتيجة الصراع بين الكتل التي توجد فيه".

واكد الدعمي، ان "مجلس النواب لم يكن ممثلا حقيقيا عن الشعب العراقي خصوصا في ظل الظرف الموجود والاضطراب الكبير بتخليه عن مسؤولياته تجاه الجماهير المتظاهرة، ولو كان هذا الظرف موجود في دول اخرى لكان البرلمان بانعقاد دائم لحين ايجاد الحلول وتنفيذ مطالب المحتجين، لكن البرلمان العراقي اليوم يمارس حياته الطبيعية وكأن لاشيء ولا ازمة توجد في البلاد، بالتالي هو ينأى بنفسه عن كل المشاكل بدخوله عطلة الفصل التشريعي وغيابه التام عن المشهد مع تمتع اعضاءه بالامتيازات