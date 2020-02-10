وزارة الصناعة والمعادن تؤكد قدرتها على إنتاج المعدات العسكرية بمواصفات عالية.

أكدت وزارة الصناعة والمعادن ،اليوم الاثنين، قدرتها على إنتاج المعدات العسكرية بمواصفات عالية.

وذكر اعلام لوزارة في بيان، أن "وزيري الصناعة صالح الجبوري، والدفاع نجاح الشمري، اطلعا علـى الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة العامة للصناعـات النحاسيـة والميكانيكيـة فـي تصنيـع المدافـع والراجمـات والهاونـات وإنتاج المدافع (122) ملم و(130) ملم و(155) ملم والراجمات (4 و6 صاروخ) والهاونات (120) ملم ضمن اختصاص ونشاط الشركة في المجال العسكري".

وأضاف أن "الشركة العامة تمتلك مصنعاً متكاملاً يحتوي على خطوط ومكائن ومعدات غربية لتصنيع وإنتاج المدافع والراجمات والهاونات ولديه القدرة على تلبية احتياجات الوزارات والمؤسسات الأمنية وفق المواصفات المعتمدة عالمياً".

وتابع بأن "الجبوري والشمري أجريا جولة ميدانية في مصنع الشهداء لإنتاج المدفعية واطلعا على ما يحتويه من خطوط ومعدات ثقيلة واستمعا إلى عرض عن عمل وتكنولوجيا هذه الخطوط ومواصفاتها العالية وأبديا الاهتمام البالغ لدعم الامكانيات المحلية في جميع المجالات الصناعية".