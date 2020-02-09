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الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش ويقتل 6 إرهابيين شرقي صلاح الدين


أعلن الحشد الشعبي، السبت، مقتل  6  عناصر من تنظيم داعش الارهابي شرقي صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان إن "اللواء21 بالحشد الشعبي رصد مجموعة من تنظيم داعش الارهابي حاولت التسلل الى منطقة العيث التابعة لحمرين شرقي محافظة صلاح"،

مبينا أن "مدفعية الحشد استهدفت الارهابيين استنادا للمعلومات الاستخبارية للواء وحققت إصابات مباشرة بين صفوفهم".

وأضاف أن "المعلومات أكدت مقتل 6 ارهابيين من تنظيم داعش بالقصف  المدفعي".

 

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