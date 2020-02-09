بانتظار توقيع مهم لعبد المهدي,, تقرير يكشف عن أوامر عراقية لضباط ومسؤولين تمهد للانسحاب الاميركي

ذكرت مصادر مطلعة ان الحكومة اخبرت الجيش العراقي أن لا يطلب مساعدة الاميركان في عملياته القتالية ضد ارهابيي تنظيم داعش. وهو مؤشر على جدية السلطات في اعادة النظر بخصوص العلاقة الستراتيجية".

واوضحت المصادر ان العراق شكل لجنة لدراسة قضية تواجد القوات الاميركية في العراق بانتظار توقيع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

وكانت واشنطن قد ردت على طلبات العراق للشروع بسحب القوات برفض شديد، حتى انها هددت بفرض عقوبات تسحق الاقتصاد العراقي .