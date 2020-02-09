الداخلية تعلن اعتقال خمسة من الحسبة وديوان الجند في نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال خمسة من الحسبة وديوان الجند في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان ان "مديرية شؤون السيطرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التفتيش والتدقيق تمكنت من القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية اثنان منهما كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واضافت انه "تم القبض عليهم في سيطرة النصر بمدخل المدينة جنوبا طريق موصل _ بغداد".