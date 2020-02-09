رئيس كتلة بدر النيابية: علاوي يتشاور مع الكتل لتسمية كابينته الوزارية والمتظاهرون لن ينسحبوا بعد اعلانها لهذا السبب

رأى رئيس كتلة "بدر" النيابية، حسن الكعبي، الاحد (9 شباط 2020)، ان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ليس ملزماً بآراء الكتل السياسية بشأن اختيار وزراء كابينته الوزارية الجديدة، مشيرا الى ان علاوي وعد المتظاهرين بتحقيق مطالبهم.

وقال الكعبي تعليقاً على إمكانية انسحاب المتظاهرين بعد منح الثقة لحكومة علاوي، "بالنسبة لهذا الخيار فلا نعتقد، لأن رئيس الوزراء المكلف، طلب من المتظاهرين البقاء ووعدهم بفتح نافذة للحديث وتحقيق مطالبهم"

ولفت الكعبي إلى أن "المرجعية الدينية اشارت في خطبتها الأخيرة، الى وجوب الاسراع بتشكيل حكومة جديدة هدفها الاول والأخير، تهيئة ارضية مناسبة لانتخابات مبكرة، دون تأثير المال والسلاح".

وبخصوص تسمية فريق حكومة علاوي، قال النائب إن "رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، سيتشاور مع الكتل السياسية، ويستمع الى آرائهم، بشأن مرشحي الوزارات".

وتابع: "هذا لا يعني ان علاوي، ملزم بتنفيذ ما يطرح من قبل الكتل السياسية، ولكن من باب تشكيل كابينة وزارية مستقلة".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد ذلك، تعهد علاوي خلال كلمة له بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.