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النائب كريم عليوي يحذر من ’’موجة اغتيالات’’ بتمويل سعودي تطال قادة بالحشد


حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، الاحد (09 شباط 2020)، من سيناريو أمريكي مقبل الى البلاد، بـ ’’تمويل سعودي’’، وسيطال قادة الحشد الشعبي.

وقال عليوي في حديث صحفي ، إن "امريكا تسعى لخلط الاوراق في العراق، من أجل الوصول الى اجندتها الرامية لإثارة الفوضى والارباك"، محذراً من "موجة اغتيالات مقبلة تطال قادة الحشد الشعبي بأدوات امريكية وتمويل سعودي"، على حد تعبيره.

وأضاف عليوي، أن "موجة الاغتيالات سيناريو امريكي، واهدافه واضحة"، مؤكداً أن "أمريكا ستفعل أي شيء من أجل المماطلة في الخروج من العراق، ولكنها ستفشل في نهاية المطاف، لان قرار البرلمان بإخراج قواتها قرار وطني مدعوم من كل مكونات الشعب".

قبل ذلك، كان النائب عن تحالف "الفتح"، عباس الزاملي، قد أكد، الخميس 6-2-2020، ان الولايات المتحدة الامريكية، غير قادرة على تكرار ما وصفها بـ ’’الاعتداءات الغاشمة’’ على مقرات وقيادات الحشد الشعبي، لأنها تخشى تأزم الوضع عليها في العراق.

وقال الزاملي في حديث صحفي إن "واشنطن لديها القدرة على تنفيذ اية عملية، لكن لا تمتلك الجرأة على تكرار اعتداءاتها الغاشمة على مقرات وقيادات الحشد الشعبي"، مؤكدا ان "وضعها في العراق صعب جدا".

واضاف ان "واشنطن تفكر بكيفية اخراج قواتها من العراق، بالتالي هي لا تريد ان تأزم الوضع بشكل اكبر واقحام نفسها في مأزق كبير وصراع واسع"، لافتا الى ان "المجتمع الدولي يرفض اي توجه امريكي بهذا الشأن".

واشار الى ان "العراق لن يكون ساحة صراع، بين ايران-امريكا، والرئيس الاميركي دونالد ترامب يعمل على تحسين صورته من اجل خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتالي لن يقدم على اي فعل أحمق تجاه ايران، ولا يستطيع ان يبتعد خارج حدود العقوبات الاقتصادية".

وفي نهاية كانون الثاني، دعا النائب عن تحالف الفتح، علي الغانمي، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية لمتابعة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الاميركية بحق الحشد الشعبي.

وقال الغانمي إن "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مطالبتان بمتابعة قضايا مواطنيهم من ذوي شهداء الحشد وجرحاهم في المحاكم الدولية من ضحايا القصف الاميركي في فترة الحرب على داعش وما تلاها وخاصة الاحداث التي شهدا شهر كانون الاول الماضي وكانون الثاني الجاري".

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النائب كريم عليوي يحذر من ’’موجة اغتيالات’’ بتمويل سعودي تطال قادة بالحشد
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