اعتقال ثلاثة "ارهابيين" جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، أعتقال ثلاثة ارهابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الفوج الاول لواء المشاة ٧٥ القت القبض على ٣ ارهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل ايمن الموصل".

وأضافت المديرية، أن "الارهابيين المعتقلين من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا وترويجا لافكار داعش وتحريضا ضد قواتنا الامنية قبل التحرير"، مؤكدة أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".