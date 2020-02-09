الأخبار

عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن الاستهداف المتكرر للقوات الامنية من قبل "متظاهرين"


اصدرت قيادة عمليات بغداد، السبت، بيانا بشأن الاستهداف المتكرر للقوات الامنية من قبل "متظاهرين"، فيما اكدت التزامها في حماية المتظاهرين السلميين.

وقالت القيادة في بيان انه "في الوقت الذي تؤدي قواتنا الامنية واجباتها في حماية المتظاهرين وتامين مناطق التظاهر تكرر في الايام الاخيرة مهاجمتها بالرمانات الهجومية لثلاث مرات على التوالي وقبل قليل حدث إطلاق نار مباشر عليها من سلاح مسدس قرب ساحة الوثبة من الكراج المجاور لأمانة بغداد".

واضافت ان "هذه الهجمات تطور خطير وتهديد مباشر للقوات الامنية التي تمارس ضبط نفس عالي جدًا رغم انها تقدم الجرحى بشكل يومي"، داعية "المتظاهرين السلميين الى ان ينتبهوا لذلك لان استخدام السلاح والرمانات الهجومية عملا خطيرا يستوجب الرد المباشر والقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للقضاء".

واكدت القيادة "التزامها في حماية المتظاهرين السلميين ومناطق التظاهر"، مشيرة الى انها "ستتخذ سلسلة إجراءات امنية بالتعاون مع المتظاهرين السلميين لمنع تكرار هذه الهجمات الخطرة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن الاستهداف المتكرر للقوات الامنية من قبل "متظاهرين"
اصابة ثلاثة اشخاص بتفجير في سوق شعبي ببغداد
استهداف مبنى نقابة المعلمين في الديوانية بقنبلة مولوتوف
عاصفة شديدة مع امطار غزيرة تجتاح الرطبة غربي الانبار
الإعلام الأمني: مقتل إرهابيين حاولا التعرض على مقر أمني في مطيبيجة
إصابة جندي بانفجار ناسفة استهدفت عجلة للجيش جنوبي بغداد
اعتقال اربعة اتراك في السليمانية
بالفيديو .... اعترافات احد المخربين في محافظة النجف قادما من المطعم التركي في بغداد
بينها العراق.. موجة برد قطبية شديدة تضرب دول الشرق الأوسط
هيئة الحشد الشعبي تصدر توضيحا بشان صفحات تنتحل صفة الشهيد ابو مهدي المهندس وعائلته الكريمة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك