بينها العراق.. موجة برد قطبية شديدة تضرب دول الشرق الأوسط

تتأثر منطقة الشرق الأوسط بموجة برد قطبية قارسة، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة، حسبما ذكر موقع "طقس العرب".

وتؤثر الكتلة القطبية على عموم مناطق بلاد الشام والعراق وصولا إلى الجزيرة العربية والخليج، وتشمل أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع.

وتغطي هذه الكتلة كلا من تركيا، والعراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والكويت، وشمال ووسط المملكة العربية السعودية، وغربي الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من منطقة الخليج.

وتوقع "طقس العرب" وصول درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة خلال اليومين المقبلين تصل إلى 10 درجات تحت الصفر، وبشكل يهدد حياة الناس إذا لم يتعاملوا بجدية مع هذه الحالة.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمان، إلى 5 درجات دون الصفر، في حين يتوقع أن تكسر العاصمة السورية دمشق بعض الأرقام القياسية المسجلة سابقا، والأمر ذاته في العاصمة العراقية بغداد.