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مصدر: صالح اُبلغ بعدم رغبة الاتحاد الوطني ترشيحه لولاية رئاسية ثانية


كشف مصدر مطلع، السبت، أن عائلة الأمين العام السابق للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني القيادي في الاتحاد برهم صالح برفضها توليه رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى إبلاغ صالح بعدم رغبة الاتحاد ترشيحه لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر  إن "عائلة الطالباني أبلغت برهم صالح برفضها توليه رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، وهناك توقعات بأن يترأس الاتحاد بافل طالباني ولاهور جنكي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم "إبلاغ صالح بعدم رغبة الاتحاد الوطني الكردستاني تجديد ترشيحه لرئاسة الجمهورية في ولاية ثانية".

وكان عضو مجلس القيادة العامة للاتحاد الوطني الكردستاني قال، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، إن "برهم صالح سيتولى منصب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، وسيكون بافل الطالباني ولاهور جنكي نائبين له"، وفقاً لوسائل إعلام كردية.

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