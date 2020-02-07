الشيخ قيس الخزعلي معلقاً على خطبة المرجعية: يجب فرض الأمن وإرجاع هيبة الدولة

علق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة (07 شباط 2020)، على خطبة المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، مشدداً على فرض الامن وإرجاع هيبة الدولة.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة عبر منصة "تويتر": "بعد تشديد المرجعية الدينية وفي أكثر من خطبة على ضرورة حفظ الامن وتأمين ساحات التظاهر، صار لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة ان يقوم بواجبه بفرض الأمن وارجاع هيبة الدولة".

وأضاف: "يجب على الجميع والإعلاميين خصوصاً دعمه في ذلك، لأنه الحل الوحيد لإعادة الاستقرار وحفظ الدماء".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالامام المفدى السيد علي السيستاني، أنه لا غنى عن القوات الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع بالفوضى والإخلال بالنظام العام.