الأمم المتحدة تعلن وجود حوالي 27 ألف إرهابي اجنبي في العراق وسوريا

أعلن رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، الجمعة، عن وجود حوالي 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق.

ونقلت "سبوتنيك" عن فورونكوف قوله، : "يجب أن نبقى يقظين ومتوحدين من أجل مكافحة هذا الشر. داعش واصلت محاولاتها بالرجوع واستعادة قدراتها على إجراء عمليات دولية صعبة. خلايا داعش الاقليمية تواصل التمسك باستراتيجية الترسخ في أماكن النزاعات مستغلاً المشاكل المحلية".

وأضاف، انه "من المتوقع أنه بسبب العدد الكبير للإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى العراق وسوريا، سيستمرون بتشكيل خطر على الأفق القريب والمتوسط والبعيد".

وأوضح فورونكوف، أن "عدد هؤلاء الإرهابيين يقدر بـ20 إلى27 ألف شخص".