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الاستخبارات: ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها تحت السيطرة في الرطبة


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها تحت السيطرة في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار.

وقالت المديرية، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع استخبارات لواء ٥٣ من الوصول الى شاحنة مفخخة بعبوات على شكل جلكانات معبأة بمادة الc4 في قضاء الرطبة".

وأضافت المديرية في بيان أنها "قامت وبمساعدة الجهد الهندسي للفرقة بتفجيرها (الشاحنة المفخخة) تحت السيطرة ودون حدوث اضرار".

 

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الاستخبارات: ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها تحت السيطرة في الرطبة
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