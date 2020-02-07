النائب عن صادقون نعيم العبودي يدعو إلى تحديد أماكن للتجمع السلمي ويطالب بمحاسبة المندسين

دعا القيادي في كتلة صادقون البرلمانية، نعيم العبودي، الجمعة (07 شباط 2020)، إلى تحديد أماكن معينة للتجمع السلمي، مطالباً القوات الأمنية بمحاسبة المندسين.

وقال العبودي في تغريدة على منصة "تويتر"، إنه "لا خيار غير السلمية يجب أن يكون شعاراً في كل حراك ونشاط، والتجمع السلمي يجب أن يكون في أماكن محددة".

وأضاف أن "الأماكن المحددة ستمكن القوات الأمنية من حمايتها و محاسبة المندسين الذين يريدون حرف التظاهرات عن سلميتها من خلال غلق الطرق العامة والمؤسسات الخدمية والمدارس".