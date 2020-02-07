اليونسكو تهنئ العراق بإدراج "النخلة" و"أربعينية الإمام الحسين" على لائحة التراث العالمي

هنأت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وزارة الثقافة العراقية بإدراج "النخلة" و"زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام"، على لائحة التراث العالمية.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه "في إنجاز جديد يحققه العراق على الصعيد الثقافي أصدرت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) شهادتي تسجيل (النخلة) التي تمثل رمزاً من رموز بلاد الرافدين عبر التاريخ (والزيارة الاربعينية) التي تمثل واحداً من أكبر التجمعات البشرية في العالم ضمن قائمة التراث الثقافي الانساني غير المادي".

وأضاف البيان، أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني تلقى رسالة تهنئة مع شهادتي التسجيل الموقعة من قبل المدير العام لليونسكو بمناسبة قرار اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي إدراج (نخيل التمر وكل ما يتعلق به من المعرفة والمهارات والتقاليد والممارسات) وكذلك إدراج (توفير الخدمات والضيافة خلال الزيارة الأربعينية) في قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي بناءً على اقتراح العراق".

وأوضح البيان، أنه "جاء في مضمون شهادة التسجيل التي تلقاها الحمداني أن هذا الادراج يسهم في ضمان رؤية أفضل للثقافة التراثية غير الملموسة، والتوعية بأهميتها وتشجيع الحوار الذي يحترم التنوع الثقافي".