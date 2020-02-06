عبد اللهيان: الاميركيون هم من أوجدوا الفساد في العراق

اكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية امير حسين عبد اللهيان ان الاميركيين هم من اوجدوا الفساد في العراق، حيث لا زال ملف بريمر بالاختلاس من الاموال العراقية قائما.

وقال: الاميركيون ينتهكون المجال الجوي والسيادة العراقية واستهدفوا اكبر قائد عراقي حارب داعش الارهابي ومسؤولا ايرانيا، ويجب على اميركا ان تخرج من العراق بناء على طلب البرلمان العراقي.

وأوضح انه في البحرين كان يبلغ عدد السكان 740 الف نسمة بينما القوات الاميركية يبلغ عديدها هناك مليونا واربعمئة الف، منوها الى انه اذا دخل الاميركيون منطقة فانها ستعيش حالة عدم الاستقرار، فأميركا لا تريد الخروج من المنطقة طالما كانت هناك بقرة حلوب.

ورأى انه اذا اعتمده البرلمان في العراق رئيس الوزراء الجديد فانه سيقود البلد نحو الاستقرار.