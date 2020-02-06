شرطة كربلاء: القوات الأمنية تنتشر لحماية المتظاهرين بساحة التربية وعودة الحياة لطبيعتها

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الخميس، أن القوات الأمنية تنتشر لحماية المتظاهرين بساحة التربية، مؤكدة عودة الحياة لطبيعتها.

وقالت القيادة في بيان إن "القوات الامنية في كربلاء المقدسة متمثلة بعناصر الشرطة والجيش وباقي التشكيلات تمكنت من الوصول مبكراً لفرض طوق امني حول ساحة التربية لحماية المتظاهرين من اي اعتداء قد يحصل".

وأضافت القيادة، أن "انتشار القوات الامنية يأتي لتعزيز الأمن والأمان داخل ساحة التظاهر"، مؤكدا أن "الآن عادتالحياة لطبيعتها بشكل اعتيادي والوضع الأمني تحت السيطرة بشكل تام وتأمين حمايه كامله للمتظاهرين السلميين".