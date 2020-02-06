ردا على بيان السفارة الاميركية الكعبي : دعوا الشأن العراقي للشعب وباشروا بإجلاء قواتكم من البلاد فورا

رد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الخميس 6 شباط 2020 على بيان السفارة الاميركية التي كررت فيه تدخلها بالشأن الداخلي العراقي .

وخاطب الكعبي السفارة الاميركية ومن ومن يقف خلفها .. قائلا : سبق وان ابلغناكم بان لا تتدخلوا بالشأن العراقي فالشعب يدرك جيدا حجم مؤامراتكم ومخططاتكم وبإنكم لا تريدون به خيرا ، مجددا دعوته اياهم بالتحرك الفعلي والجاد للبدأ فورا بسحب القوات من ارض العراق .

وكانت سفارة الولايات المتحدة في بغداد قد ادانت في وقت سابق من، اليوم الخميس، "الهجوم الذي حصل في مدينة النجف الأشرف يوم أمس الأربعاء ٥ شباط والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المتظاهرين السلميين"،

مبينة أنه "من المؤسف أنه لا يزال يُسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون ب‍العراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذي يمارسون حقهم الديموقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي".