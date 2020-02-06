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اصابة قائد شرطة النجف باحداث المحافظة امس


افاد مصدر امني، الخميس، بأن قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي اصيب باحداث المحافظة امس.

وقال المصدر ان "قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي اصيب ليلة امس خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة بساحة الصدرين بعد مصادمات بين اصحاب القبعات الزرق والمتظاهرين".

واضاف ان "الاصابة هي كسر في اليد اليمنى للفتلاوي".

وشهدت محافظة النجف يوم امس الاربعاء، مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، ادت الى سقوط ضحايا فيما وصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى المحافظة للاطلاع على الوضع الامني فيها.

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