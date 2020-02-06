الانواء: امطار وثلوج بالمنطقة الوسطى ودرجات الحرارة دون الصفر المئوي

توقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس، عن تساقط امطار وثلوج بالمنطقة الوسطى وانخفاض كبير لدرجات الحرارة تصل دون الصفر المئوي.

وقالت الهيئة في بيان لها ان "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة تساقط زخات مطر متفرقة، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية وتساقط الثلوج".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الاحد غائم جزئي يتحول الى غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج خفيفة درجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون شديدة احيانا وتساقط الثلوج وخاصة في اقسامها الشرقية درجات الحرارة تنخفض عدة درجات لتصل دون الصفر المئوي"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".

وتابعت الهيئة ان "الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الاحد غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج خفيفة درجات الحرارة تنخفض عدة درجات لتصل دون الصفر المئوي"، موضحة ان "الطقس سيكون غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون شديدة احيانا وتساقط الثلوج وخاصة في اقسامها الشرقية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو درجات الحرارة تنخفض عدة درجات".