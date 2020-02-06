النزاهة: استقدام مدير عام سابق لشركة إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشمالية

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الشمالية.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الشمالية؛ لقيامه بإعادة تكليف موظفين اثنين إلى مناصبهم، بالرغم من التوصيات الصادرة عن عدة لجان بعدم تسنُّمهم أي منصب، إضافة الى قيامه بمخالفة الضوابط والتعليمات باستئجاره سيارة ودار استراحة في تكريت".

وأضافت الدائرة ان "أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء".